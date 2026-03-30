スズキが提案する軽トラの新しいスタイル

2026年3月30日、スズキの四輪公式Xアカウントが、新大阪駅の新幹線改札内に新たな展示車両を設置したことを発信しました。

今回展示されたのは、人気軽トラック「スーパーキャリイ」の特別仕様車である「スーパーキャリイ Xリミテッド」で、駅利用者の目を引く存在となっています。

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公式Xでは、「新大阪駅の展示車を入れ替えました。JR新大阪駅の新幹線改札内の展示車がスーパーキャリイXリミテッドになりました」と報告。

さらに、「ハードカーゴ株式会社様のスタイリッシュなカスタムアイテムも装着しているので、新大阪駅に訪れた際はぜひチェックしてみてください」と呼びかけており、実車を間近で体感できる機会として来場を促しています。

スーパーキャリイは、2018年に登場したラージキャブ仕様の軽トラックで、ベースとなるキャリイよりも広い室内空間を確保している点が特徴です。

農作業用途だけでなく、アウトドアや趣味の道具を積載する用途でも支持されており、近年ではカスタムベースとしても人気が高まっています。

2026年1月23日から発売された一部仕様変更モデルでは、フロントデザインが刷新されるなど、より洗練されたスタイルへと進化しました。

その中でもXリミテッドは、専用の外装パーツやデカールを備えた特別仕様車として位置づけられています。

ブラック仕様のフロントガーニッシュやフォグランプベゼル、専用デザインのホイールなどが与えられ、軽トラックでありながらスタイリッシュで個性的な印象を強めています。

今回新大阪駅に展示されている車両は、そうしたXリミテッドをベースに、ハードカーゴ株式会社のカスタムパーツを装着した特別な一台です。

実用性とデザイン性を両立するカスタムが施されている点が大きな見どころとなっています。

装着されている主なアイテムのひとつが「ベースキャリア」です。これは荷台のサービスホールを利用して取り付けるタイプで、キャリアラックやユーティリティパネルなどと組み合わせることで積載性を大きく向上させます。

さらにキャビン上部には「ルーフラック」が装着されており、ベースキャリアやキャリアラックと連携することで長尺物の積載にも対応します。

また、「キャリアラック」はベースキャリアの上部に装着されることで荷物の固定性を高め、「キャリアユーティリティパネル」は工具やロープなどの整理・積載をしやすくする実用的な装備です。

加えて「ベースキャリア専用追加バー 2本セット」を組み合わせることで、より多様な荷物の積載が可能となります。

足回りにはステップとしても機能する「ランニングパイプ」が装着され、乗降性と実用性を向上させています。

そのほかにも、角パイプ用パッドやマッドフラップ、フューエルキャップ、フューエルフラップ、カラープロテクター、ルーフネットといった多彩なアイテムが用意されており、用途や好みに応じたカスタマイズの幅広さを感じさせます。

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こうしたカスタムは、単なる装飾にとどまらず、実際の作業やアウトドアシーンでの利便性向上にも寄与する点が特徴です。

展示車両を通じて、スーパーキャリイの新たな魅力や可能性を体感できる内容となっています。

新幹線の利用客が多く行き交う新大阪駅の改札内という立地もあり、普段クルマに触れる機会が少ない人にとっても、気軽に実車を目にすることができる貴重な機会です。

スズキがこうした場所で積極的に情報発信を行うことで、軽トラックの新しい価値や楽しみ方を提案している点も注目されます。