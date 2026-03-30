【義母の信じられない発言】嫁いびり…？「お金目当てでしょう」【第23話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、言動や態度を豹変させる義母の信じられない発言です。
数年前、義実家へと結婚の挨拶に行ったときのこと。
義母（予定）「コウタは、このあたりでは有名な秀才だったのよ」「いい大学に受かって、しっかりした会社に就職して…本当に自慢の息子なの」
言葉の端々から義母は、夫（コウタ）を心の底から愛しているのだと感じた妻のミカさん。「コウタをよろしくね」なんて笑顔で言われ、これから先の結婚生活も安泰……と思いきや。
コンビニへ行くと席を外した義父、トイレへ行くと席を外した夫。部屋にはミカさんと義母の2人だけ……となった瞬間
義母「ねぇ……正直なところ、お金のためにコウタと結婚するの？」
義母から突然投げかけられた下世話な言葉。これにはミカさん絶句。ここまで豹変するとは、先が思いやられそう。これだけで済めばいいのですが……。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、言動や態度を豹変させる義母の信じられない発言です。
数年前、義実家へと結婚の挨拶に行ったときのこと。
義母（予定）「コウタは、このあたりでは有名な秀才だったのよ」「いい大学に受かって、しっかりした会社に就職して…本当に自慢の息子なの」
コンビニへ行くと席を外した義父、トイレへ行くと席を外した夫。部屋にはミカさんと義母の2人だけ……となった瞬間
義母「ねぇ……正直なところ、お金のためにコウタと結婚するの？」
義母から突然投げかけられた下世話な言葉。これにはミカさん絶句。ここまで豹変するとは、先が思いやられそう。これだけで済めばいいのですが……。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部