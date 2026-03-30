派手な仮装をした稲見萌寧がマネジャーの誕生日をサプライズで祝福！ 「優しくておもしろいチーム稲見、最高です」
稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「アクサレディス」に参戦するために宮崎入りした稲見のオフタイムを写真で投稿した。
【写真】派手なバースデーサングラスにケーキのカチューシャ、首にはピンクのレイをかけた稲見萌寧
「宮崎には萌寧さんの大好物がたくさん！」と記した通り、投稿では鶏肉や野菜が盛られた大皿や、釜揚げうどん、トマトラーメンなど宮崎名物の料理の写真が続いた。そして「私の誕生日当日にはサプライズでお祝いもしてくれました」とマネジャーは大喜び。何と稲見が派手なバースデーサングラスにケーキのカチューシャ、首にはピンクのレイをかけて登場すると、その手にはカラフルなロウソクが何本も刺さったロールケーキを持っていた。屈託のない笑顔を浮かべた稲実を見たマネジャーは、「優しくておもしろいチーム稲見、最高です」と、突然の祝福を大いに喜んでいる様子だった。試合は残念ながら1打届かずの予選落ちだったが、「最後まで諦めない萌寧さんの姿に、心を動かされました」とこれからの躍進に期待を寄せていた。そして「シーズン最後の試合でまた宮崎に来ることは、ひとつの目標です！」と記すと、最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」への出場資格を獲得するために、今シーズンのツアーで優勝することチームとして目指していきたいと意気込みを語っていた。投稿を見たファンからは「チーム稲見、心から応援しています」「次戦頑張れ」「最終戦宮崎、応援に行きます！」など、温かい声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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