7年ぶりVのウッドランドが88人抜き 松山英樹は14位キープ【男子世界ランキング】
3月29日付の男子世界ランキングが発表された。
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「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」で7年ぶりとなる米ツアー通算5勝目を挙げたゲーリー・ウッドランド（米国）は、139位から51位へと大きく順位を上げた。日本勢2人が出場した同大会では、60位で終えた金谷拓実が2ランクダウンの126位。予選落ちに終わった平田憲聖は5ランクダウンの197位となった。欧州男子ツアー「ヒーローインディアンオープン」で24位に入った金子駆大は、194位で順位に変動はなかった。そのほかの日本勢では、松山英樹が14位で変わらず。久常涼が1ランクダウンの64位、中島啓太は122位、比嘉一貴が3ランクダウンの133位だった。ランキング上位は、スコッティ・シェフラーが不動の1位。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のキャメロン・ヤング（米国）、4位のトミー・フリートウッドは順位に変動なし。マシュー・フィッツパトリック（ともにイングランド）が1ランクアップの5位と、ここまでがトップ5の顔ぶれとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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