【あすから】チョ・スンウ、感情を失った“検事”に ペ・ドゥナと共演の韓国ドラマ『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチョ・スンウ、ペ・ドゥナが出演する韓国ドラマ『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』（全16話）が、あす31日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜※4月8日は放送休止）
【場面ショット】チョ・スンウ×ペ・ドゥナのサスペンス・スリラー『秘密の森』
同作は感情を失った検事が、検事庁内部の秘密を探り真犯人を追う大ヒットサスペンス・スリラー。
幼少期の手術により感情を失った検察官と正義感に満ち溢れた破天荒な警察官が、迷宮入りした事件の謎を検察内部の不正を暴きながら解き明かしていく極上のクライムサスペンス。検察内部の者はもちろん、警察や捜査官、友人から被害者の家族まで、全員が動機を持った容疑者…。相次いで殺人事件が起こる中、次々と浮上してくる怪しい人物たち。果たして真犯人は誰なのか…。予測不能な展開と先が気になる緻密なストーリーに、ラストまで目が離せない展開となっている。
■あらすじ
子供時代に脳手術を受けた影響で感情を失い、理性だけで行動する冷徹で孤独な検事ファン・シモク（チョ・スンウ）。日常のように目の当たりにする検察の内部不正を断ち切ろうとしていたシモクの前に、現れた第一の死体。その後、相次ぐ第二、第三の死体。検察の内部不正を覆い隠すために相次いで起こる殺人の中で、周りの人すべてが殺人の動機を持つ容疑者として次々と浮上する。時には全員が犯人のように、時には全員が無実であるように感じられる…。シモクとは対照的に、人情味あふれる性格のハン・ヨジン刑事（ペ・ドゥナ）協力のもと、シモクは次第に犠牲者たちの共通点に気付き始める…。
■演出
アン・ギルホ
■脚本
イ・スヨン
■キャスト
チョ・スンウ、ペ・ドゥナ、イ・ジュニョク、ユ・ジェミョン、シン・ヘソン
【場面ショット】チョ・スンウ×ペ・ドゥナのサスペンス・スリラー『秘密の森』
同作は感情を失った検事が、検事庁内部の秘密を探り真犯人を追う大ヒットサスペンス・スリラー。
幼少期の手術により感情を失った検察官と正義感に満ち溢れた破天荒な警察官が、迷宮入りした事件の謎を検察内部の不正を暴きながら解き明かしていく極上のクライムサスペンス。検察内部の者はもちろん、警察や捜査官、友人から被害者の家族まで、全員が動機を持った容疑者…。相次いで殺人事件が起こる中、次々と浮上してくる怪しい人物たち。果たして真犯人は誰なのか…。予測不能な展開と先が気になる緻密なストーリーに、ラストまで目が離せない展開となっている。
子供時代に脳手術を受けた影響で感情を失い、理性だけで行動する冷徹で孤独な検事ファン・シモク（チョ・スンウ）。日常のように目の当たりにする検察の内部不正を断ち切ろうとしていたシモクの前に、現れた第一の死体。その後、相次ぐ第二、第三の死体。検察の内部不正を覆い隠すために相次いで起こる殺人の中で、周りの人すべてが殺人の動機を持つ容疑者として次々と浮上する。時には全員が犯人のように、時には全員が無実であるように感じられる…。シモクとは対照的に、人情味あふれる性格のハン・ヨジン刑事（ペ・ドゥナ）協力のもと、シモクは次第に犠牲者たちの共通点に気付き始める…。
■演出
アン・ギルホ
■脚本
イ・スヨン
■キャスト
チョ・スンウ、ペ・ドゥナ、イ・ジュニョク、ユ・ジェミョン、シン・ヘソン