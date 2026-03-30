◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手に待望のメジャー初ホームランが飛び出しました。

3対0とリードした4回先頭打者として打席に立つと、相手先発のルイス・モラレス投手が投じた96.4マイル（約155キロ）の低めの直球をすくい上げるように振り抜くと、打球は右中間スタンドへ。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）を記録する特大の一発となりました。打球の行方を見届けた岡本選手は、確信したかのようにゆっくりと走りだし、表情を変えることなくダイヤモンドを一周しました。

対照的に、ベンチは歓喜に包まれます。ジョージ・スプリンガー選手が両手を挙げ万歳し、主砲のウラジミール・ゲレロJR.選手が笑顔でベンチを乗り出すなど、チーム全体で祝福しました。

岡本選手がベンチに戻ると、ゲレロジュニア選手とグータッチを交わし、両手を胸の前で合わせお辞儀の儀式で喜びを分かち合います。さらに、ヘスス・サンチェス選手が「バリオ・ジャケット」と呼ばれるホームランジャケットを笑顔で着せます。このシーンについて岡本選手は「日本にいる時からジャケット着るのかっこいいなと見ていて、まさか自分もそのチームに入ったので、今日まず初めて着られて良かった」と喜びを語りました。

試合後にはヒーローインタビュー中には、ゲレロジュニア選手とマイルズ・ストロー選手から氷水を浴びせられるサプライズもあり、クラブハウスではビールをかけられ祝福を受けました。 「本当にうれしいことですし、僕も誰かがホームランを打てばうれしいですし、本当にそれがチーム。そういうものをたくさんみんなで、その輪に入っていけるように、たくさん増やしていきたいと思います」と話しました。