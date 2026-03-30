東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され死亡した事件で、元交際相手の男が犯行のおよそ15分前から店内の様子をうかがっていたことが分かりました。

この事件は今月26日、池袋のポケモンセンターで、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）が刃物で刺されて死亡したものです。

刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）も自らを刺して死亡しました。

その後の捜査で、広川容疑者は犯行のおよそ30分前に現場のあるサンシャインシティに入り、およそ15分前から2回、店内の様子をうかがっていたことが分かりました。

広川容疑者の中学時代を知る人

「いまだに信じられないくらいですけど、大人しいし、真面目な子だったという記憶があるので、ああいう子がこんなことすんのかなっていう思いです」

きょう午前、警視庁は川崎市にある広川容疑者の自宅に家宅捜索に入りました。

広川容疑者はストーカー規制法違反で去年12月に逮捕され、今年1月に釈放されたあとは同居していた母親が見守ることになっていました。

母親は、「本当に申し訳なくて言葉もありません。とても信じられない状況で、何をどうしていいかわかりません」とコメントしています。