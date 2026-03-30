アグネス・チャン、30年以上前のミニ丈コムデギャルソンワンピで美脚披露「スタイル良すぎます」「いつの時代も可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】歌手のアグネス・チャンが3月29日、自身のInstagramを更新。30年以上前のコムデギャルソンのアイテムを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】70歳人気歌手「脚のライン綺麗」ミニスカからほっそり美脚披露
アグネスは「今夜は姉たちと夕飯」とつづり、写真を公開。胸元にフリルの付いたシースルーのトップスに黒のミニスカート、黒のロングブーツを合わせチラリと見えた脚が際立つショットを披露。この日の服について「30何年年前のコムデギャルソンを着ました 全く古く感じないデザインですね」（※原文ママ）と服についての感想を記している。
この投稿は「スタイル良すぎます」「いつの時代も可愛すぎる」「天使のよう」「コムデギャルソンを着こなせるってオシャレ」「30年前の服が着れるってすごい」「若々しさ憧れる」などと話題となっている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】70歳人気歌手「脚のライン綺麗」ミニスカからほっそり美脚披露
◆アグネス・チャン、30年以上前のコムデギャルソンで美脚披露
アグネスは「今夜は姉たちと夕飯」とつづり、写真を公開。胸元にフリルの付いたシースルーのトップスに黒のミニスカート、黒のロングブーツを合わせチラリと見えた脚が際立つショットを披露。この日の服について「30何年年前のコムデギャルソンを着ました 全く古く感じないデザインですね」（※原文ママ）と服についての感想を記している。
◆アグネス・チャンの投稿に反響
この投稿は「スタイル良すぎます」「いつの時代も可愛すぎる」「天使のよう」「コムデギャルソンを着こなせるってオシャレ」「30年前の服が着れるってすごい」「若々しさ憧れる」などと話題となっている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】