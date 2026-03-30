みゆ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/30】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが3月28日に、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】26歳美人YouTuber「華奢で憧れ」美脚スラリのミニスカ姿

◆みゆ、美脚際立つコーデ公開


みゆは「楽しかったなあ」とコメントし、街中やビーチで過ごすプライベートショットを複数枚投稿。白いワンピースにブルーのシャツを羽織った爽やかなスタイルや、オフショルのトップスにハーフパンツを合わせた、美しい脚が際立つコーディネートを披露している。

◆みゆの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「華奢で憧れ」「可愛すぎる」「脚が綺麗」「ビーチにいる時楽しそう」「スタイル良すぎ」「透明感あって美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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