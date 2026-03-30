本陣で20年以上営業してきた「濃厚熟成醤油らーめん 拉ノ刻」が、2025年12月に地下鉄「亀島駅」4番出口すぐ隣に移転オープンしました。



新たに打ち出したのは、これまでの味とは一線を画す豚骨醤油ベースの“アキラ系”。昼は、この一杯に絞ったラーメン一本勝負です。



スープは、ゲンコツと背骨の豚骨に豚肉や背脂を加え、約6時間じっくり煮込んだ清湯（チンタン）仕立て。澄んだ見た目ながら、深いうま味が広がります。





チャーシューは、群馬県の「正田醤油」と兵庫県の「末廣たまり醤油」をブレンドした特製ダレで煮込み、しっかりとした肉感と絶妙な脂のバランスに仕上げています。この煮汁は“かえし”にも使われ、味に奥行きを加えています。麺は、北海道産小麦「春よ恋」「きたほなみ」「ゆめちから」「キタノカオリ」の4種類をブレンドした特注のややストレート麺。スープとの相性を追求した、店主こだわりの配合です。スープ、麺、チャーシューが三位一体となり、白ごはんとの相性も抜群の一杯に仕上がっています。夜は居酒屋として営業しており、ラーメンはお酒のシメとしても楽しめます。＜メニュー＞【肉（少なめ）】（850円）【らーめん】（950円）【特製らーめん】（1250円／大盛＋200円／特盛＋300円）【ライス】（100円／大200円）※2026年1月20日時点の情報です