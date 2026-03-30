拉ノ刻が挑む新境地“アキラ系” …20年愛された味が進化豚骨醤油の清湯スープと特注麺が織りなす渾身の一杯
本陣で20年以上営業してきた「濃厚熟成醤油らーめん 拉ノ刻」が、2025年12月に地下鉄「亀島駅」4番出口すぐ隣に移転オープンしました。
新たに打ち出したのは、これまでの味とは一線を画す豚骨醤油ベースの“アキラ系”。昼は、この一杯に絞ったラーメン一本勝負です。
スープは、ゲンコツと背骨の豚骨に豚肉や背脂を加え、約6時間じっくり煮込んだ清湯（チンタン）仕立て。澄んだ見た目ながら、深いうま味が広がります。
麺は、北海道産小麦「春よ恋」「きたほなみ」「ゆめちから」「キタノカオリ」の4種類をブレンドした特注のややストレート麺。スープとの相性を追求した、店主こだわりの配合です。
スープ、麺、チャーシューが三位一体となり、白ごはんとの相性も抜群の一杯に仕上がっています。
夜は居酒屋として営業しており、ラーメンはお酒のシメとしても楽しめます。
＜メニュー＞
【肉（少なめ）】（850円）
【らーめん】（950円）
【特製らーめん】（1250円／大盛＋200円／特盛＋300円）
【ライス】（100円／大200円）
※2026年1月20日時点の情報です