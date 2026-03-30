欧州株 高安まちまち、米株先物・時間外取引は小反発
欧州株 高安まちまち、米株先物・時間外取引は小反発
東京時間16:35現在
英ＦＴＳＥ100 9979.97（+12.62 +0.13%）
独ＤＡＸ 22229.98（-70.77 -0.32%）
仏ＣＡＣ40 7700.57（-1.38 -0.02%）
スイスＳＭＩ 12569.75（-0.51 0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:35現在
ダウ平均先物JUN 26月限 45502.00（+78.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6428.00（+15.75 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23380.50（+52.00 +0.22%）
東京時間16:35現在
英ＦＴＳＥ100 9979.97（+12.62 +0.13%）
独ＤＡＸ 22229.98（-70.77 -0.32%）
仏ＣＡＣ40 7700.57（-1.38 -0.02%）
スイスＳＭＩ 12569.75（-0.51 0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:35現在
ダウ平均先物JUN 26月限 45502.00（+78.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6428.00（+15.75 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23380.50（+52.00 +0.22%）