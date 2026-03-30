欧州株　高安まちまち、米株先物・時間外取引は小反発
東京時間16:35現在
英ＦＴＳＥ100　 9979.97（+12.62　+0.13%）
独ＤＡＸ　　22229.98（-70.77　-0.32%）
仏ＣＡＣ40　 7700.57（-1.38　-0.02%）
スイスＳＭＩ　 12569.75（-0.51　0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:35現在
ダウ平均先物JUN 26月限　45502.00（+78.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6428.00（+15.75　+0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　23380.50（+52.00　+0.22%）