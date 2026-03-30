4月から『アイ＝ラブ！げーみんぐ』が深夜3時スタートに！アインシュタイン河井「そんな早い時間から？」

2022年10月から毎週土曜深夜に放送中の『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜〇〇さんがオンラインになりました〜』。

アインシュタインの2人と＝LOVEの齋藤樹愛羅・佐々木舞香、さらに＝LOVEのゲストメンバーが、なつかしの名作から超大作、SNSやゲーム実況で話題のタイトルまで、さまざまなゲームをプレイし、その魅力を伝える同番組。4月から放送時間をお引っ越しすることが決定した。

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収録の最後にスタッフから「足掛け3年半…4月から深夜3時40分スタートが深夜3時スタートに、しかも（20分から）30分番組になります！」と発表された5人（レギュラー出演者の4人＋ゲスト出演の＝LOVE・大場花菜）は大喜び。

スポーツ中継などがある際には、4時を過ぎてから番組がスタートすることも多々あった同番組だけあって、アインシュタイン・河井ゆずるは「そんな早い時間からやらせてもらえるんですか？」とニヤリ。

スタッフから「ただし、月1回の放送になります」と告げられても、開始時間が早まったことのほうが嬉しい模様。

時間が早まったが、放送回数が減るため、「引き分けぐらいですかね」と言うスタッフに対し、河井は「僕らからしたらちょい勝ちですよ」と上機嫌。

＝LOVE・佐々木も「3時はみんな起きている」と声を大きく上げると、アインシュタイン・稲田直樹も「月1回の放送で3時開始になるんだったら、3カ月に1回にしたら2時開始になりますか!?」と提案し、＝LOVE・齋藤も「夢の2時台…」と賛同する展開となった。

◆TELASAでオリジナル企画を展開！

4月から、動画配信サービス「TELASA」でも同番組のオリジナル新作がスタート。月2本のペースでスピンオフを展開していく。

4月11日（土）に配信予定の記念すべき初回は、スペシャルトーク企画。

今回ゲスト出演の＝LOVE・大場花菜は、レギュラー出演の齋藤・佐々木と比較するとアインシュタインとの接点が少ないのではないかということで、齋藤・佐々木がアインシュタインの2人に大場の魅力をプレゼンし、あらためて新曲『劇薬中毒』ならぬ『イコラブ中毒』になってもらおうという内容となっている。

大場が特技であるイラストをあらためて披露。アインシュタインの2人の似顔絵の完成度に、アインシュタイン当人はもちろん、メンバーの齋藤・佐々木も「スゴイ！」を連発。さらに、大場の魅力を語っていくなかで、佐々木から「花菜ちゃんの連絡が…」と、今まで言えなかったエピソードまで飛び出す。

今後も地上波とは少し違った企画も交えて配信していくということで、注目だ。