女子サッカーなでしこリーグ1部の結果です。

岡山湯郷ベルは、おととい（29日）、スフィーダ世田谷FCと対戦し0対5で敗れています。次節は来月（4月）5日、ホームに愛媛FCレディースを迎え撃ちます。

