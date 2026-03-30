ニューストップ > 国内ニュース > 【週末の結果】女子サッカー岡山湯郷ベルはスフィーダは… 【週末の結果】女子サッカー岡山湯郷ベルはスフィーダは世田谷FCと対戦 【週末の結果】女子サッカー岡山湯郷ベルはスフィーダは世田谷FCと対戦 2026年3月30日 17時0分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 女子サッカーなでしこリーグ1部の結果です。 岡山湯郷ベルは、おととい（29日）、スフィーダ世田谷FCと対戦し0対5で敗れています。次節は来月（4月）5日、ホームに愛媛FCレディースを迎え撃ちます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】