Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が3月30日、自身のInstagramを更新。日曜劇場『リブート』（TBS系）を終えての思いと、クランクアップオフショットを公開した。

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『リブート』最終回を終えた翌日、藤澤は「リブート ありがとうございました」と挨拶。「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました 撮影期間は反省の日々でしたが、、、演者の皆さん、監督やスタッフの皆さんにパワーをいただきながら霧矢と向き合った時間は一生忘れられないものになりました」と撮影を振り返った。そして「初めての連ドラ。日曜劇場。一生懸命取り組んだ演技が、色んなかたちで言葉をいただける事にとても感動しました！嬉しかった！！」と思いを綴った藤澤。投稿された写真には相棒の冬橋 航を演じた永瀬廉、主人公の早瀬 陸（リブート後） ／儀堂 歩を演じた鈴木亮平との2ショット、最後はクランクアップの花束を持つ写真を披露している。

コメント欄には、「最高のバディ」「また俳優やって」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）