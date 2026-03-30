5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第3弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、ailly、小野リサ、《聞かせ屋。けいたろう》、菊池亮太、黒沢 薫、高橋 優、DJ ダイノジ・大谷、とまとくらぶ、新妻聖子、平井 秀明、森山直太朗、RIO、LEO、renaの14組。今後も出演アーティストは増える予定となっている。

また、音楽プロデューサー 武部聡志と亀田誠治の演奏で歌唱するワークショップ『武亀セッションワークショップ～一緒に歌ってみませんか？2026～』の開催が今年も決定。参加者の募集は3月25日よりスタートしている。プレワークショップでは、歌唱アドバイザーとしてゴスペラーズ 黒沢 薫とThe Music Park Orchestraのコーラスを務める小田原 ODY 友洋も参加し、ワークショップ参加者は歌へのアドバイスがもらえる。

さらに、本イベントを支える柱となるクラウドファンディング（目標金額4,000万円）が、本日3月30日よりスタート。返礼品（リターン）には、オリジナルグッズや東京国際フォーラム ホールAの観覧チケットが含まれたVIPコース、アーティストとのコラボリターンなど、支援者が“共に音楽祭をつくる”実感を味わえるメニューを多数用意している。集まった資金はすべてイベントの運営に充てられる。

くわえて、本日3月30日21時頃から、第3弾出演アーティスト発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治が日比谷音楽祭YouTubeチャンネルで生配信。発表アーティスト情報やアーティストに対する想いなどを語る。

＜『日比谷音楽祭2026』出演アーティストコメント＞

■ailly

アンジェリーナ 1/3のソロプロジェクトaillyです！今回初めて日比谷音楽祭に参加させていただきます！毎年、開催される季節になると沢山の方が日比谷音楽祭で自然と音楽に触れ、あたたかく素敵な感想で溢れているのを目にします。今年はこの渦の中に自分も居られることが幸せです！aillyとして初めてのフェス参加になりますので言葉と音を大切に届けます！よろしくおねがいします！

■小野リサ

このたび初めて日比谷音楽祭に出演させていただきます、小野リサです。様々なジャンルの音楽が集まるこの素敵な音楽祭で、老若男女のみなさまとボサノバの心地よいリズムを分かち合いながら、楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。会場でお会いできるのを楽しみにしています！

■《聞かせ屋。けいたろう》

今年も日比谷音楽祭で絵本を読めることが嬉しいです。『音楽×絵本』で、「懐かしい！」や「読んでもらって嬉しい！」を、胸いっぱいに感じて頂けたら。絵本の時間がはじまるよ～♪

■菊池亮太

この度、日比谷音楽祭に出演させていただく事となりました、ピアニストの菊池亮太と申します。今回お誘い頂きとても嬉しく思っております！以前にも日比谷音楽祭に出演させて頂いておりますが、僕はこのフェスティバルの雰囲気が大好きです。大規模でありながらもアットホーム。行き交う人々が自由に音楽を楽しむ光景はまさに音楽の楽園...そんな幸せな空間で演奏できることを今からとても楽しみにしております！

■高橋 優

亀田さんと出会ったのは2011年の9月でした。福島県、相馬光陽ソフトボール場わいわいひろばで開催された「LIVE福島 風とロックSUPER野馬追」という奇祭にて、福島の風がとても気持ち良いあたたかな午後でした。その翌年から2人組ユニットとしてライブをやらせてもらえるようになりました。'人の懐に飛び込むのが上手'と言いますが、亀田さんは'飛び込ませてくれる'のが上手。ぼく含め、亀田さんと対面した誰もがその懐の大きさに笑門来福、笑顔になります。そんな亀田さんが実行委員長を務める日比谷音楽祭。入場無料でジャンルや世代も問わない'飛び込ませ上手'な亀田さんみたいな音楽祭。今年はどんな風が吹き、どんな笑顔が咲くでしょう。また参加させていただけること、とても楽しみにしています。

■DJ ダイノジ・大谷

今年も日比谷で子どもたち、いや老若男女世界中のお友だちと踊るDJダイノジキッズディスコやります！！

青空の下日比谷にみんな大大大大集合！！

■とまとくらぶ

大好きな日比谷公園、とまとくらぶで演奏できることを嬉しく思います。まだ結成3年目の新人アコースティックユニットとまとくらぶをどうぞよろしく！！会場で待ってるね～！！山田将司

とまとくらぶをお呼び頂きありがとうございます！皆さんに日比谷公園の素敵な思い出が産まれる様な1日を僕らなりに奏でようと思ってます！遊びに来てね～！村松拓

■新妻聖子

大好きな人達に囲まれて温もりある音楽を浴びられる場所、日比谷音楽祭。今年は日比谷公園のみならず、東京国際フォーラムにも音楽が響き渡ります。日比谷全域にボーダーレスな笑顔が広がる2026年バージョン、とても楽しみにしております！

■平井 秀明

2019年、“みんなで楽しむ、クラシック！”の初回は、“親子孫三世代”公募合唱約130名が集い、『合唱の祭典』ファミリーコンサート&オペラ『かぐや姫』(平井秀明作曲)ハイライトの豪華2本立て公演を野外小音楽堂にて開催、公開リハ含め延べ三千人で童謡・唱歌から、『第九』(歓喜の歌)やオペラまで、クラシックの魅力を分かち合う、本当に幸せな機会でした。今年も、【みんなで作る、日比谷音楽祭】をテーマに、スペシャル企画をお届けしますので、ぜひ一緒に音楽祭を盛り上げましょう！

■森山直太朗

この度日比谷音楽祭に参加させて頂きます。時代や文化。その土壌から生まれた僕たちの音楽。それを今を生きる人達と分かち合ったり、次の世代のみんなに繋いだりしてゆくこと。それもより日常的に楽しく面白く。

亀田さんはじめスタッフの皆さんが掲げている素晴らしい取り組みに賛同します。

■RIO

今年も日比谷音楽祭に参加させていただけることを心から光栄に思います。音楽という誰もが親しみのある言語を通して、たくさんの人と心が繋がれたら嬉しいです！ウクレレで奏でるボーダーレスな音楽を、ぜひ会場で体感してください。Aloha！

■LEO

以前から憧れていた日比谷音楽祭に出演できることをとても嬉しく思います。今回のステージでは、トラックメイカー/サウンドアーティストの森山瞬さんと、作曲家の冷水乃栄流さんを迎え、箏とエレクトロニクスを軸にした新しい音楽を一緒に作っています。電子音楽や現代音楽それぞれのバックグラウンドを持つ二人とともに、クラシックや即興のエッセンスも交えながら、これまでにないサウンドの形を探っています。日比谷の開かれた空間の中で、その瞬間にしか生まれない音の景色を皆さんと共有できたら嬉しいです。

■rena

みなさんこんにちは！ウクレレプレイヤーのrenaです。おかげさまで、日比谷音楽祭には2回目の出演となり、また皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしています！ハワイアンだけでなく、ロックやジャズなど幅広いジャンルの曲を取り入れた、新しいウクレレスタイルをお届けします。ぜひ今年も、日比谷音楽祭で一緒に楽しみましょう！

＜実行委員長 亀田誠治 コメント＞

東京では桜が咲いています。毎年、この時期になると2ヶ月後に迫る日比谷音楽祭の準備に夢中になって、ついつい咲き誇る桜の一番美しい姿を見逃してしまったりします。

アーティストとセットリストを決めたり、ワークショップの中身を考えたり、協賛企業様の熱意と思いに共鳴したり、クラウドファンディングのリターンのアイディアを出し合ったり...毎日が目まぐるしく過ぎていきます。が、その一方で、とてもクリエイティブでワクワクする時期でもあります。フリーでボーダーレスな音楽祭「日比谷音楽祭」の開催を一番楽しみにしているのは、何より僕自身なのかもしれません。

ふと、車のフロントガラス越しに見える今年の桜は、サクラ色の中にもいろんな彩りがあって、いつになく美しく感じます。このささやかな日常の感動を音楽で伝えていけるように、今年も日比谷音楽祭は、さまざまな創意工夫とチャレンジをしていきます！

まずは、日比谷音楽祭らしいボーダーレスで豪華な第3弾出演アーティスト発表です。これで and more！ということはどこまで行くんだ！？続いて、みんなで作る音楽祭の大切なエンジンであるクラウドファンディングがいよいよスタートします。今年は改修工事中の日比谷野音の代わりに新しく加わった東京国際フォーラム（ホールA）の会場使用料がかかるため、目標金額を4000万円に設定しました。みんなの思いが集まればきっと達成できると信じています。魅力的なリターンも新しく用意したのでご支援よろしくお願いします！

さあ、5月30日（土）・31日（日）の本番まで、うれしいお知らせとサプライズをどんどんお届けします。みんなで一緒に「日比谷音楽祭 2026」を作り上げていきましょう。

日比谷音楽祭実行委員長亀田誠治

（文＝リアルサウンド編集部）