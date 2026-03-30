「ブラジルよりも強い」“欧州予選22得点・無失点の強豪国”、日本代表戦士が明かすサッカー王国よりも“上”の理由【日本代表】
聖地ウェンブリーで開催されるイングランド戦（現地３月31日）は、スコットランド戦とはまた一味違う試合になりそうだ。実際、渡辺剛は「チームの組織力、個の能力も高いことで、守備の練度、攻撃のやり方が求められる」と述べていた。
ハリー・ケインを筆頭に、イングランド代表はスター揃い。ヨーロッパ予選で22得点・無失点という結果からも分かるように今回のワールドカップでも優勝候補の一角に挙げられており、文字通りの強豪国。渡辺曰く「ブラジルよりも強い」。
「ブラジルはより個の力で来ますが、イングランドは個に加えて組織力も優れている。連動して崩したり、守備もできますし。ケイン選手がゲームをコントロールしながら他の選手が空いたスペースをしっかりと狙ってきたり、そういう部分がブラジルより上だと思います」
守備の連係が試されるイングランド戦。渡辺は「チームとして守り方がうまくいかなければ崩れる可能性もある」と警戒していた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
ハリー・ケインを筆頭に、イングランド代表はスター揃い。ヨーロッパ予選で22得点・無失点という結果からも分かるように今回のワールドカップでも優勝候補の一角に挙げられており、文字通りの強豪国。渡辺曰く「ブラジルよりも強い」。
「ブラジルはより個の力で来ますが、イングランドは個に加えて組織力も優れている。連動して崩したり、守備もできますし。ケイン選手がゲームをコントロールしながら他の選手が空いたスペースをしっかりと狙ってきたり、そういう部分がブラジルより上だと思います」
守備の連係が試されるイングランド戦。渡辺は「チームとして守り方がうまくいかなければ崩れる可能性もある」と警戒していた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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