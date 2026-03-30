「スコットランドを上回ったのは確かだが…」“W杯常連”日本の出来を英紙はどう見る？ 自国は「日本を抑える点では及第点」と評価
スティーブ・クラーク監督が率いるスコットランド代表は現地３月28日、自国の聖地ハムデン・パークで日本代表と対戦。ビッグチャンスを作るもGK鈴木彩艶の好守に阻まれるなどし、得点を奪えずにいると、84分に伊東純也に決勝点を浴び、０−１で敗れた。
英メディアはこぞって、スコットランド代表の出来の悪さを糾弾している。では、森保ジャパンのパフォーマンスはどう見ているのか。
『Daily Mail』紙は「イトウが終了６分前に鮮やかなフィニッシュを決め、やるべきことをやってみせた。スコットランドが90分間ずっと頭を抱え続けていたなか、日本はしっかりと勝利を掴み取った」と評した上で、「ブーイングに憤慨するクラークの心情は理解できる」という切り口から、こうも伝えている。
「28年ぶりに世界最大の祭典（ワールドカップ）への出場権を取り戻した事実を踏まえれば、ファイナルホイッスルとともに一部のサポーターがブーイングを送ることにクラークが怒りを覚えたのも無理はない。確かに、スコットランドは見ていて楽しくなかった。早い時間帯のマクトミネイのシュートがスズキに好セーブされた場面、ロバートソンの力強いシュート、後半のハーストのシュートを除けば、称賛できる場面はほとんどなかった。
しかし、近年で最悪の内容というほどでもなかった。1998年以降、全てのワールドカップに出場し、４度に渡ってラウンド16に進出している日本が上回る出来だったのは確かだが、大量失点を喫したわけではない。スコットランドは日本を抑える点では及第点だった。問題は、クラークの選手たちが攻撃において明らかな脅威を示せなかったことだ」
北中米ワールドカップの開幕は６月。大舞台が迫るなか、３月31日に日本はイングランド、スコットランドは直近で韓国に４−０で大勝したコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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英メディアはこぞって、スコットランド代表の出来の悪さを糾弾している。では、森保ジャパンのパフォーマンスはどう見ているのか。
「28年ぶりに世界最大の祭典（ワールドカップ）への出場権を取り戻した事実を踏まえれば、ファイナルホイッスルとともに一部のサポーターがブーイングを送ることにクラークが怒りを覚えたのも無理はない。確かに、スコットランドは見ていて楽しくなかった。早い時間帯のマクトミネイのシュートがスズキに好セーブされた場面、ロバートソンの力強いシュート、後半のハーストのシュートを除けば、称賛できる場面はほとんどなかった。
しかし、近年で最悪の内容というほどでもなかった。1998年以降、全てのワールドカップに出場し、４度に渡ってラウンド16に進出している日本が上回る出来だったのは確かだが、大量失点を喫したわけではない。スコットランドは日本を抑える点では及第点だった。問題は、クラークの選手たちが攻撃において明らかな脅威を示せなかったことだ」
北中米ワールドカップの開幕は６月。大舞台が迫るなか、３月31日に日本はイングランド、スコットランドは直近で韓国に４−０で大勝したコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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