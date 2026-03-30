MAZZEL、2ndアルバム『Banquet』試聴トレーラー公開

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MAZZELが、4月8日にリリースする2ndアルバム『Banquet』の試聴トレーラーを公開。アルバム収録曲の音源が一部初解禁された。

■初の全国アリーナツアー追加公演も決定！

アルバム『Banquet』には、日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマとしてヒット中の「Only You」をはじめ「J.O.K.E.R.」「DANGER」など、1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲に加え、新曲6曲を含む全14曲を収録。

先行配信曲「BANQUET BANG」は、今のグループの勢いをそのままに映し出した、高揚感溢れるダンスナンバー。Spotifyバイラルチャート1位を獲得するなど好調なスタートを切っている。また、3月23日に配信された「Get Up And Dance」は、USファンクバンドFREEDOMおよびスチャダラパーによる「GET UP AND DANCE」をサンプリングした、愛と多幸感に満ちたファンキーなパーティチューン。MVにはガチャピン・ムックも出演し、公開から約2日間で100万回再生を突破するなど、グループ最速ペースで再生数を伸ばし、大きな話題を呼んでいる。

■3月30日放送の『CDTV ライブ！ライブ！』4時間SPで、新曲「Get Up And Dance」をTV初フルサイズパフォーマンス

このたび公開された試聴トレーラーでは、新曲4曲の一部音源が初解禁。SEITOがCo-produceで参加した「MAKERZ」はグループの歩みと誇りを表現した楽曲、EIKIがCo-produceで参加した「Clover」は、応援してくれるMUZEへの想いを込めた爽やかな1曲となっている。さらに、「T.O.P」は中毒性のあるビートに、HAYATOが担うサビの歌唱が鮮烈な存在感を放つ楽曲となっている。

また「The Voice」はアルバム収録曲の中でもメンバーの思い入れが特に強い楽曲で、葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージを掲げた一曲。壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドのなかで《The voice is always mine》というフレーズが強い余韻を残す。

加えて、1st EP『Royal Straight Flush』収録のユニット曲「HERO SUIT」をあらたにレコーディングし、フェスでのみ披露されていた8人バージョンをボーナストラックとして収録することも決定している。

なお、新曲「Get Up And Dance」は、3月30日19時放送のTBS系音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルで、フルサイズでのTV初パフォーマンスを予定。こちらも要チェックだ。

そして、本作『Banquet』を引っさげ開催されるグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の全公演ソールドアウトを受け、追加公演の開催が決定。追加公演は、6月6日・7日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。チケットの最速先行は、MAZZEL Official Fan Club「MUZEUM」および BMSG オンラインサロン「B-Town＜Architect＞」にて受付中だ。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！春の4時間SP』

03/30（月）19:00～22:57

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/