　30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が89枚と、コールの19枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の53枚（2490円）。コールの出来高トップは5万6250円の10枚（1365円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　15　　75000　
　　 4　　 -29　　　40　　69000　
　　 1　　　　　　 385　　60500　
　　　　　　　　　　　　　59000　　8585 　　　　　　　 2　
　　10　　　　　　1365　　56250　
　　 1　　　　　　1290　　56000　
　　 2　　　　　　2110　　53875　
　　　　　　　　　　　　　50000　　2490 　　　　　　　53　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1595 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 540 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 255 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　42 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　17250　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　29 　　　+4　　　 5　


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