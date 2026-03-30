日経225オプション6月限（30日日中） 5万円プットが出来高最多53枚
30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が89枚と、コールの19枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の53枚（2490円）。コールの出来高トップは5万6250円の10枚（1365円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 15 75000
4 -29 40 69000
1 385 60500
59000 8585 2
10 1365 56250
1 1290 56000
2 2110 53875
50000 2490 53
46000 1595 1
38000 540 25
30000 255 1
20000 42 1
17250 50 1
12500 29 +4 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 15 75000
4 -29 40 69000
1 385 60500
59000 8585 2
10 1365 56250
1 1290 56000
2 2110 53875
50000 2490 53
46000 1595 1
38000 540 25
30000 255 1
20000 42 1
17250 50 1
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