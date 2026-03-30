小学校に「日本語教室」

熊本県北部の大津町。台湾の半導体大手TSMCの工場が稼働する菊陽町と隣り合う、屈指の工業地域です。

【写真を見る】増える外国人児童「だけ」のためではなく「お互い学べる環境」に 子ども達がお互いの壁を越えた「日本語教室」のある小学校 熊本・大津町

この町で今、外国籍児童が年々増えています。

町立の室小学校に通う児童558人のうち7人が、日本語の指導を必要とする外国籍の児童です。

去年4月に開設した「日本語教室」にいたのは、ベトナム国籍のグエン ハ ミさん（3年生）と、ネパール国籍のマガル サンスクリティさん（5年生）、パタライ エリカさん（2年生）。学年も年齢も異なる3人です。

それぞれの子ども達の教科を、1人の先生が同時に指導しています。

エリカさん「国語と、社会と、算数と、算数と…算数です！」

先生「算数を…？」

エリカさん「算数を…始めます！」

先生「はい、始めましょう」

エリカさんの学習

算数を習っていたのは、ネパール人の小学2年生、エリカさん。 ネパールから1年ほど前に来日しました。

来たばかりの時は、みんなの言っていることは「分からなかった」といいますが、転入から1年、日本語で学び続けています。

授業では問題を解くための日本語そのものを分かってもらうため、すぐに正しい使い方を教わります。

先生「エリカちゃんがいつもコーラを買いますね。500ミリリットル」

エリカさん「サンスクリティちゃんと私 “かえたら”？」

先生「かえたら？」

エリカさん「サンスクリティちゃんと私 “かりて”…」

先生「ああ、“買って”ね！もう一回」

エリカさんに合わせて学習を進められるのがポイントで、人数の多い通常学級ではなかなかできない環境です。

サンスクリティさんの「ことばノート」

エリカさんの隣は、5年生のサンスクリティさん。 ネパールから約1年半前に来日しました。

（好きな料理を聞かれ）

サンスクリティさん「私は、モモ、サモサ、パコラ、チャットパテ、パニプリ、ラッシー……」

エリカさん「同じ」

サンスクリティさん「ネパール料理全部好きやね」

エリカさんの4か月前に転入してきたこともあり、日本語教室で過ごす時間は1日の半分。 残りの時間は通常学級で、同い年の日本人と学びます。

そんな彼女が大切にしているのが「ことばノート」です。

「利用する→つかう」「およそ→だいたい」など、日常や授業で触れた言葉が書き込まれています。

サンスクリティさん「分からなかった言葉を書いて、その言葉の意味を書いて、また分からなくなったらノートを見て思い出す」

ことばノートを提案したのは、中学校での指導経験もある増田絵美先生です。

日本語指導担当・増田絵美教諭「小学生の頃から分からない言葉をメモして、調べたり聞いたりする習慣をつけておくと、大きくなってから自分で学ぶことができるかなと思って」

しかし、言葉を学ばせるだけでは解決できない出来事がありました。

言葉だけではない「壁」

増田教諭「日本人の児童に、遠くから『ネパール！』と国の名前で呼ばれたりすることがあって、本人もご両親も悩んでいたことがあった」

子ども達は価値観や習慣の違いから、ちょっとしたことで、けんかになったこともあります。 そこで重点を置いたのが「多文化共生への取り組み」です。

室小学校・宮脇真一校長「ネパール籍の児童の両親に、6年生向けの話をしてもらおうという企画を立てました」

外国籍の児童の両親を講師に招き、高学年対象の特別授業を開いたり、出身地の郷土料理を一緒に作って食べたりしました。

すると、この成果は子ども達の行動に表れました。

宮脇校長「（保健室を指さして）こちらの入り口のプレートは、情報委員会の日本人の子たちが、日本語だけでなく、在籍している子ども達の母国語で作ってくれました」

宮脇校長「外国籍の児童だけのために特化しているのではなく、そこに彼らがいてくれるからこそ、私たちもお互いを学べる環境にあるんだと思います」

日本で学ぶ3人 目標は？

そんな室小学校で学ぶ子ども達の 新年度の目標は？

グエン ハ ミさん（3年生）「テスト100点頑張りたい！」

マガル サンスクリティさん（5年生）「漢字を頑張って、弟に教えてあげたい」

バタライ エリカさん（2年生）「漢字をもっと上手になって、将来はパパの仕事をしたいです」