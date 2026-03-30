プロ野球が27日から開幕。3連戦巨人の4番を務めた新助っ人のダルベック選手について、野球解説者の赤星憲広氏が高く評価しました。

ダルベック選手は27日の開幕戦で阪神の村上頌樹投手から来日初アーチを記録。29日の3戦目には、劣勢の中、5回に湯浅京己投手から同点2号2ランを放ちました。開幕3戦で打率.273、2本塁打、5打点の成績。3安打が全て長打となっています。

赤星氏はダルベック選手のホームランについて「引っ張りに行かずに、しっかり引き付けているからこそボールを見極められている」と分析。

さらに、「この3試合だけ見たら、このまま行けばホームラン30本は全然打てると思う。打率も残せそう」とコメント。長打力だけでなく、安定した打率も期待できると太鼓判を押しました。

また、「すごくいいバッターが入ってきたなと思った」と加入のインパクトを強調。チームは岡本和真選手がメジャーリーグへ移籍しましたが、「十分埋められる」と語り、新助っ人への大きな期待を口にしました。

(3月30日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)