3月29日、千葉県君津市で行われた「IMPACT.63 房総内みのわ格闘伝説」に、プロレスから邪道・大仁田厚らが参戦した。

同大会は、君津市で市議会議員を務める大和ヒロシが、田馬場貴裕とタッグを組み、君津市を盛り上げようと開催した。格闘技からはKIDsキックルール、MMA、キックルール形式の試合が13試合行われ、メインには大仁田厚、佐野直、モンスターレザー組と大和ヒロシ、牙城、田馬場貴裕組が対戦。有刺鉄線ボード＆ギター投入スクランブルハウスバンクデスマッチ時間無制限1本勝負で激突した。

立ち上がりから大仁田は、牙城に有刺鉄線ボードに投げられる。これで闘志に火がついた大仁田は、ギターを牙城に振り下ろした。牙城はたまらず大流血。これにとどまらず大仁田は、大和を捉えダブルアームスープレックスから足4の字固めでダメージを与えるなど大暴れだ。田馬場も反撃に出たが、最後は大和がレザーへトップロープからのミサイルキックを浴びせ、網打ち式原爆固めで3カウントを奪取した。

試合後、田馬場と大和が「2030年、ここ君津には千葉ロッテマリーンズのファームができる予定です。大仁田さん！これに便乗して君津で電流爆破をやってください」と嘆願。始めは気のない返事をした大仁田だったが、最後は「2030年、ここ君津で電流爆破を開催します！」と宣言。未来へ続く大会を大団円で締めた。