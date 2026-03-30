ヘリコプターに乗り込む警官ら＝2025年8月、オーストラリア・ビクトリア州/Simon Dallinger/AAP/AP

ブリスベン（CNN）オーストラリア史上最大規模の逃亡犯捜索の一つが終結した。当局は、警察官2人を殺害した後に7カ月間逃走を続けていた「主権市民」を自称するデジ・フリーマン容疑者とみられる男が警察に射殺されたと考えている。

フリーマン容疑者は昨年8月、性犯罪の容疑を巡って自宅に捜索令状を執行しようとした警察官に発砲した後、ビクトリア州の農村地帯に広がる深い山林へ姿を消した。

小さな町ポレパンカの周辺では、数百人の警察官や警察犬、ヘリコプターが何週間も捜索を続けた。住民らは何カ月も「重武装した」フリーマン容疑者が近くに潜んでいるのではないかと不安な日々を送っていた。

当局によると、フリーマン容疑者とみられる男が30日朝、農村地帯の住宅で発見された。警察が「細長いキャラバン」状の構造物を包囲し、3時間にわたって対峙（たいじ）した末、男は射殺された。

ビクトリア州警察の幹部は「平和的に投降する機会はあったが、彼はそうしなかった」と述べた。男が武装していた可能性が非常に高かったという。

幹部は、容疑者への発砲は「正当なものだった」との情報を得ているとしたうえで、発砲理由について捜査が行われていると明らかにした。

正式な身元確認が進められているが、もしフリーマン容疑者だと確認されれば、「悲劇的で恐ろしい事件」に一区切りがつくことになると幹部は語った。今回の発砲について最初に知らされたのは、昨年8月に死亡した警官2人の遺族だったという。

専門家からは、警察官2人が死亡した今回の事件は、米国で生まれた「主権市民運動」がオーストラリアにも根を下ろし、暴力の脅威を伴う存在になっていることを示す事例だとの見方が出ている。

主権市民は、自分たちには法律が適用されないと考えており、自分たちが「非合法で腐敗している」と主張する体制の代表者である警察や弁護士、裁判官などの権威に異議を唱えるため、しばしば疑似法を用いる。

フリーマン容疑者は、長年にわたり警察を非難してきたことで当局にも知られていた。2020年の交通違反の有罪判決の取り消しを求めて裁判所に提出された資料では、警察を「ナチス」「テロリストのごろつき」と呼んでいた。

フリーマン容疑者の行方を追う捜索には多くの人員が投入され、オーストラリアのすべての州や準州から警察官が集められた。ニュージーランドからの支援も受け、2000件を超える手がかりをたどりながら追跡が続けられた。

容疑者とみられる男が、昨年8月の発砲事件の現場から約200キロ離れた場所で見つかったことから、どうやってそこへ移動したのか、また手助けを受けたのかという疑問も浮かんでいる。