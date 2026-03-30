3月29日、元AKB48で女優の篠田麻里子が、自身のInstagramを更新。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と、再婚を発表した。

「お相手は、株式会社ナレッジワーク創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏です。2024年9月、篠田さんが自身のInstagramで交際を報告しています。当時の『文春オンライン』の報道では、篠田さんの自宅マンションで半同棲状態にあることや、2人で八ヶ岳の高級リゾートホテルに宿泊したことなどが伝えられました。

2023年には、前夫との離婚を発表したばかりでしたから、早くも新恋人が登場し、世間は騒然。2025年には、一部で“年内ゴールイン”との話も出ていましたが、年が明けてからの報告となりました」（芸能担当記者）

篠田といえば、2019年に経営者の一般男性と“交際0日婚”、翌年には長女が誕生している。だが、結婚3年めの2022年末、X上に篠田の浮気を想起させるような音声データが流出。各週刊誌に不倫疑惑が報じられた。

篠田は、一連の不倫疑惑を否定したが、調停を経て2023年に離婚。娘の親権は篠田が持ち、シングルマザーとして娘を育ててきた。

だが、“泥沼離婚”を経ても、篠田の輝きは衰えなかったようだ。2024年には新恋人・麻野氏の存在が浮上。当時、本誌「SmartFLASH」は、麻野氏と篠田が過ごした、2泊3日の京都“お泊り旅行”をキャッチしている。

実際、今回の報道で、現在の篠田が40歳であることが報じられると、X上では衝撃を受ける声が続出。年齢を感じさせない美貌に、あらためて驚きが集まっている。

《40歳！！？本当に綺麗だわ 昔からずっと綺麗な四十代って感じ》

《普通に綺麗だと思う。40に見えないし。骨格がモデルって感じだもん》

《篠田麻里子が40なことに衝撃を隠せない、まじでそんな歳なの！？》

前夫に引き続き、今回も“経営者”を射止めた篠田。経営者の男性にモテる理由として、芸能事務所関係者は「篠田さんの趣味も大きいのではないか」と話し、こう続ける。

「ゴルフ好きで、コースを回ることもあるそうです。上手くも下手でもない、一緒にゲームを楽しめる絶妙な腕前。

経営者のなかには、接待を兼ねてゴルフを嗜む人も少なくありません。共通の話題で盛り上がれるのは嬉しいことでしょう」

“ゴルフトーク”に加えて、篠田には相手と打ち解けやすい独特のコミュニケーション術があるという。

「年上の男性と話す際、礼儀はわきまえつつ、適度にタメ口を織り交ぜるんです。相手を不快にさせず、距離を縮めるのが上手い。麻野さんは大人しく、人見知りな性格だそうですが、そんな彼にとって、フランクに接してくれる篠田さんは魅力的に映ったのでしょう」（篠田の知人）

篠田は、2008年から2018年まで女性ファッション誌『MORE』の専属モデルを務めた。出産後も細身のスタイルを維持しているが、プライベートではこんなギャップが。

「AKB48時代から、“大食い”で有名です。日ごろから、2人前の鍋を一人で食べることもあるほど。男性からすれば、篠田さんと一緒に食事に行った際、食いっぷりのよさからついご馳走したくなってしまうのかもしれません」（前出・篠田の知人）

前夫とは“交際0日婚”だったが、今回は2年ほどの交際期間を経ての結婚となった。今度こそ、穏やかな結婚生活が送れるといいのだが……。