え、それ本当に【しまむら】なの！？ 40・50代が狙いたい「高見えショルダーバッグ」

春のお出かけコーデで相棒にするなら、使い勝手が良いショルダーバッグがおすすめ。今回はミドル世代におすすめしたい【しまむら】の「高見えショルダーバッグ」をご紹介します。一癖あるデザインでコーデに華やぎを添えてくれそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

ワンマイルコーデにぴったりのミニショルダー

【しまむら】「VEH*ミニショルダー」\990（税込・セール価格）

ちょっとしたお出かけに持ち歩きやすいミニサイズのショルダーバッグ。シャーリングが施された個性的なデザインで、プチプラとは思えない華やかさがあります。マチがあるため、見た目以上に荷物が入りそう。ショルダー紐が太めなので、肩への負担を軽減できるかも。

ツヤのある素材が上品な大人っぽショルダー

【しまむら】「ショルダーバッグ」\2,420（税込）

公式Instagramで「軽くてたくさん入る便利なバッグ」と紹介されているのは、ツヤ感のある素材がアクセントになるショルダーバッグ。ショルダー部分はドロスト仕様になっており、長さを調節できる優れもの。紐を絞ってギャザーを寄せると、可愛らしい雰囲気に。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、お出かけの相棒になる予感。

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※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M