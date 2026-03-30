アニメ『葬送のフリーレン』第3期「黄金郷編」27年10月放送へ “黄金郷のマハト”を描いたビジュアル解禁
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期が3月27日に最終回を迎え、第3期「黄金郷編」が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが明らかとなった。併せて、魔族“黄金郷のマハト”が描かれたティザービジュアルも解禁された。
【写真】アニメ『葬送のフリーレン』第2期場面写真ギャラリー
『葬送のフリーレン』は、魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破している。
アニメ第2期では、フリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクの旅路を全10話で放送。
“故郷の地”にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。
そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の「一級魔法使い試験編」で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族“黄金郷のマハト”の影―。第3期は、フリーレンたちがこの“黄金郷のマハト”と対峙することとなる。
「黄金郷編」は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から非常に人気が高くアニメ化が待望されていたエピソードだ。
解禁されたティザービジュアルには、“黄金郷のマハト”が存在感たっぷりに描かれ、どんなアニメが展開されるのか、期待が高めてくれている。
アニメ『葬送のフリーレン』第3期「黄金郷編」は、日本テレビ系にて2027年10月放送開始。
【写真】アニメ『葬送のフリーレン』第2期場面写真ギャラリー
『葬送のフリーレン』は、魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破している。
“故郷の地”にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。
そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の「一級魔法使い試験編」で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族“黄金郷のマハト”の影―。第3期は、フリーレンたちがこの“黄金郷のマハト”と対峙することとなる。
「黄金郷編」は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から非常に人気が高くアニメ化が待望されていたエピソードだ。
解禁されたティザービジュアルには、“黄金郷のマハト”が存在感たっぷりに描かれ、どんなアニメが展開されるのか、期待が高めてくれている。
アニメ『葬送のフリーレン』第3期「黄金郷編」は、日本テレビ系にて2027年10月放送開始。