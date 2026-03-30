アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“Ｆｒｅｅａｓｙ（フリージー）”では、約１３００万人のモニター会員を活用し、１５歳以上の男女１０００人を対象に「推し活についての調査−４兆円市場に成長した推し活の現状−」のアンケート調査を実施した。

現在の「推し活」市場は推定市場規模は約４．１兆円で、国内の清涼飲料市場（約４．７兆円）に近づきつつある規模に拡大している。特別な趣味ではなく、多くの人が日常的にお金を使う市場へと成長（推し活総研）しつつある。

まず、現在「推し活」を行っている人は３０．０％、「以前はしていたが、現在はしていない」は７．３％、「興味はあるが、したことはない」は１０．４％で、「する・しない」に関わらず、何らかの興味・関心があるのは半数弱（ ４７．７％ ）という結果となった。「興味も経験もない」は半数強の５２．３％を占める。

「推し活」に使う月平均の金額は、１千円未満」（２５．３％）、「１千円以上〜５千円未満」（２８．７％）、「５千円以上〜１万円未満」（２０．３％）が各々２割台でした。ほぼ４人のうち３人が「１万円未満」（７４．３％）という結果となり「１万円以上」使う割合が４人に１人となる。

「推し」とコラボした企業への好感度については、好感度が「上がる」と回答した人は３割強（３３．０％）でした。「やや上がる」（４０．０％）を合算すると、７３．０％と７割強に達する。「推し」起点の購買経験は６割に達しており、「推し」と消費の親和性は高いといえる。

同社は、「推し活」は一般化した感が強まり、また「推し」と消費の親和性に関して、「食品・飲料」という日常的なカテゴリー商品の購入に貢しているとまとめている。