隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第１回は墨田区の南端に位置する「両国橋」。

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【両国橋（りょうごくばし）】架橋されたのは１６５７年、１６６１年ともされる。区内９つの橋で最も古く、“長男”のような位置づけだ。江戸幕府は隅田川を外敵の侵入から守る天然の“防御壁”とするため、架橋は許していなかった。だが明暦の大火で、橋がなく市民が逃げ場を失い多くの犠牲者を出した。さらに新たな市街地として隅田川東側の本所・深川地区の開発に迫られたため、江戸中心部へ往来する必要があり架けられた橋だ。

隅田川は当初、「大橋」と呼ばれていたが、川を挟んで西側の「武蔵の国」と東側の「下総の国」の両方にまたがるため「両国橋」となり、それが両国の地名にもなった。橋の西側には火災の際の延焼防止と人命救助のため、日除け地として広小路がもうけられた。何度か架けかえられており、１９０４年に三連構造の鉄橋となり、その一部は中央区にある亀島川に架かる「南高橋」となっている。

現在の橋は１９３２年に完成した。橋の長さは１６４・５メートル。幅は２４メートル。都心から千葉方面へと延びる京葉道路が通っており、自動車など往来は多い。丸い欄干が特徴的。両国橋が眺望・納涼の場所としてにぎわい花火も頻繁に行われたことから、花火玉をかたどったものと言われている。歩いて渡ると橋の中央部に半円状のバルコニーがあり、夜はここからスカイツリーのライトアップを堪能できる。