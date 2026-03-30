『映画ドラえもん』公開1ヶ月で興収30億円突破 オープニング映像が期間限定公開
映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2026年2月27日公開）が、公開から31日間で観客動員数239万人、興収30億円を突破した。
【動画】水中で大冒険！公開された『映画ドラえもん』OP映像
また、世代を超えて愛される名曲「夢をかなえてドラえもん」のメロディに乗せ、ドラえもんたちが美しく輝く海を冒険するオープニング映像が期間限定で公開された。
今作の映画の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”で、謎と神秘に包まれる海底世界でドラえもんたちが大冒険するストーリー。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わっている。
【動画】水中で大冒険！公開された『映画ドラえもん』OP映像
また、世代を超えて愛される名曲「夢をかなえてドラえもん」のメロディに乗せ、ドラえもんたちが美しく輝く海を冒険するオープニング映像が期間限定で公開された。
今作の映画の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”で、謎と神秘に包まれる海底世界でドラえもんたちが大冒険するストーリー。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わっている。
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