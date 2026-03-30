『風、薫る』直美はある親子と出会う 第2回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第2回（31日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。 一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていたが…。
今回は、父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上愛）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていて…。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き、少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会う。
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前回は、明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。 一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていたが…。