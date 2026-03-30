資産7億円の桐谷さん、連日ロイヤルホストで爆食い「もう一度行かねば」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、連日ロイヤルホストに通いハンバーグセットを食べたことを報告した。
【写真】量ヤバすぎる！桐谷さんがロイヤルホストで食べたメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「昨日ロイヤルホストで食事したばかりですが、まだ今月迄の優待券があるので、27日も行きました」と説明。
「優待券が5000円あると思っていたので、友人が(私が昨日頼んだ)黒&カキフライを頼んだので、私は5000円にするために写真のものを頼み合計5027円 しかし確認すると6000円ありました。もう一度行かねば」と再び行くことを伝えた。
桐谷さんは先日、ロイヤルホストのハンバーグセットを注文し「優待券5枚と現金96円の支払い。ずっと前は優待で半額という時代がありました。ここは2000株が1番利回りが良い珍しい優待」と株主優待目線で語っていた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】量ヤバすぎる！桐谷さんがロイヤルホストで食べたメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「昨日ロイヤルホストで食事したばかりですが、まだ今月迄の優待券があるので、27日も行きました」と説明。
「優待券が5000円あると思っていたので、友人が(私が昨日頼んだ)黒&カキフライを頼んだので、私は5000円にするために写真のものを頼み合計5027円 しかし確認すると6000円ありました。もう一度行かねば」と再び行くことを伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。