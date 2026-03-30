上原浩治、長男・一真さんと親子対決へ 仲むつまじい近影ショットに反響「めちゃ大きくなってる」「そっくり!!」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（50）が、30日までに長男・一真さんのインスタグラムに登場。日焼けした姿で写る、仲むつまじい親子2ショットが公開された。
【写真】「知らない間にめちゃ大きくなってる」上原浩治＆長男・一真さんの親子2ショット
投稿では「父のとの初めてのYouTubeを撮影しました。もうすぐアップするので楽しみにしていてください。さぁ！どっちが勝つでしょう！笑」（原文ママ）と親子でゴルフ対決をしたことを明かし、ゴルフクラブを手に歩く2ショットを披露している。
ゴルフウェア姿でこんがりと日焼けした姿に、コメント欄には「そっくり!!仲良し親子ですね」「知らない間にめちゃ大きくなってる」「何焼けですか？真っ黒じゃないですか？」「似てますね」「お二方様ともかっこいい」などの反響が寄せられていた。
【写真】「知らない間にめちゃ大きくなってる」上原浩治＆長男・一真さんの親子2ショット
投稿では「父のとの初めてのYouTubeを撮影しました。もうすぐアップするので楽しみにしていてください。さぁ！どっちが勝つでしょう！笑」（原文ママ）と親子でゴルフ対決をしたことを明かし、ゴルフクラブを手に歩く2ショットを披露している。
ゴルフウェア姿でこんがりと日焼けした姿に、コメント欄には「そっくり!!仲良し親子ですね」「知らない間にめちゃ大きくなってる」「何焼けですか？真っ黒じゃないですか？」「似てますね」「お二方様ともかっこいい」などの反響が寄せられていた。