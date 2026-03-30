上原浩治、長男・一真さんと親子対決へ 仲むつまじい近影ショットに反響「めちゃ大きくなってる」「そっくり!!」

上原浩治、長男・一真さんと親子対決へ 仲むつまじい近影ショットに反響「めちゃ大きくなってる」「そっくり!!」