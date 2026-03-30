ボートレース津のPR隊が30日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、4月2日に開幕するG1「津ダイヤモンドカップ」をアピールした。

競技エリアの完成を記念して開催される26年度G1開幕戦。ダブルドリーム制が採用され、強力メンバーがそろった。

初日（2日）の12R「ツッキーDR戦」には新田雄史、西山貴浩、末永和也、磯部誠、宮地元輝、深谷知博が登場する。2日目（3日）の12R「ツックンDR戦」は茅原悠紀、中島孝平、瓜生正義、菊地孝平、井口佳典、篠崎仁志とゴールデンレーサーが火花を散らす。

地元ヒロインとして一発を狙う高田ひかるは注目エンジンに41号機と39号機を挙げ、「伸び寄りのポテンシャルがあるエンジンだと思うので、楽しみにしています」と笑顔で話した。

節間中は小島よしお、ハナコのお笑いライブや北村寧々、川井萌の現役ボートレーサーによるトークショー＆ジャンケン大会などを実施。さらに、公式YouTubeチャンネルでは豪華ゲストによる生配信も行うほか、公式サイトではプレゼントクイズキャンペーンも。売り上げ目標は57億円。