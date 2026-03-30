２０２１年７月に静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害で、遺族や被災者らが起点となった盛り土周辺の土地の前・現所有者、県、市などを相手取った損害賠償請求訴訟の尋問が２５日、静岡地裁沼津支部（前田英子裁判長）であった。

現土地所有者（８９）が出廷し、土石流で多くの犠牲者が出たことについて「私に責任があると思っている。反省している」と述べた。

現土地所有者は１１年、前所有者から土地を購入。現土地所有者側はこれまで、違法な盛り土の存在を知らず、崩落の危険性も認識していなかったと主張していた。

しかし、現土地所有者はこの日、盛り土が崩落する危険性や懸念について、市の担当者らと「しょっちゅう会話していた」と証言。「頑丈な土留めをつけないと、下流への不安は消えないと認識していた」と、従来の主張と異なる認識を示した。

土石流については、「私の土地が崩れて罪のない人が亡くなるなんて許せない。私に責任があると思っている」と述べた。

また、原告側によると、原告側や現土地所有者側が求めていた斉藤栄・熱海市長の尋問について、地裁沼津支部は却下したという。