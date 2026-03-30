THE FOUND.×アーバンリサーチのスペシャルアイテムが4月3日より発売

名画やポップカルチャーを現代的な視点で再構築し、SNSを中心に世界中から支持を集める高岡周策氏の手がけるTHE FOUND.（ザ・ファウンド）とURBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）のスペシャルなTシャツが、2026年4月3日（金）よりURBAN RESEARCH KYOTOでの先行発売を皮切りに各店で発売される。

国内外のストリート・ファッション界から高い注目を集め、名画やアニメのキャラクターと現代の風景やファッションを融合させた、シュールで遊び心溢れるコラージュ作品で知られる高岡氏の作品。

「THE FOUND.」は、そんな作品を基点に過去と現在、アートと日常のあいだに立ち、“見つける”という行為を服として続けていくブランドだ。

高岡氏は過去にライフスタイルイベント「YES GOOD MARKET 2024」のメインビジュアルを担当しており、URBAN RESEARCHとは2度目の邂逅となる。

デザインは、新作や人気作品の中から3つの作品をチョイス。大胆にフロントにプリントしたグラフィックTシャツは、URBAN RESEARCHでしか買えない特別なアイテムだ。

なお、4月3日（金）から12日（日）の期間、URBAN RESEARCH KYOTOにて、世界的に注目を集めるコラージュアーティスト・高岡周策氏によるエキシビション「FOUND」を開催。

3日の発売初日には、誰でも参加可能なローンチパーティ―を開催。高岡氏の作品はもちろん、高岡氏本人も在廊予定だ。

【商品情報】

GIRL WITH A LOVE TEE品番：UR26230-1011006カラー：WHITE / BLACKサイズ：M / L / XL / XXL価格：8,400円 (税込)

THE WEDDING LADY TEE品番：UR26230-1011007カラー：WHITE / BLACKサイズ：M / L / XL / XXL価格：8,400円 (税込)

THE LAST SUPPER FOUND. TEE品番：UR26230-1011008カラー：WHITE / BLACKサイズ：M / L / XL / XXL価格：8,400円 (税込)

【発売日 / 販売店舗】2026年4月3日（金）先行発売URBAN RESEARCH KYOTOhttps://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/

2026年4月10日(金)URBAN RESEARCH 各店https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/

URBAN RESEARCH ONLINE STOREhttps://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.36599586.305294433.1774831947-1057072712.1774829939