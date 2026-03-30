「批判の声は止むどころか…」キム・ヘソンを巡り球団へ“非難の嵐” 開幕3連勝のドジャースは「矢面に立たされている」
キム・ヘソンを巡りドジャースに批判が浴びせられているという(C)Getty Images
ドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕カードに3連勝を飾り、好調なスタートを切った。
そんな中、米メディア『Newsweek』が「キム・ヘソンのマイナー送り、ドジャースの判断に非難の嵐」と題した記事を掲載している。
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同メディアは、ドジャースの現状について「文句のつけようがない完璧な状態、そうだろうか？」と投げかけると「ところが、そうではない。SNSに目を向ければ、シーズン開幕直前のある決断を巡って、ドジャースは激しい批判の矢面に立たされている」と伝えている。
スプリングトレーニングでもチーム屈指の打率を残し、打撃好調だったキム・ヘソンは、ドジャースの開幕ロースターに名を連ねるのは当然のことと思われていた。
しかし、ドジャースが下した決断はマイナー降格で「チームは彼よりも、若手のアレックス・フリーランドやベテランのサンティアゴ・エスピナルを優先して残留させたのだ」と説明。
記事では「以来、ドジャースの公式SNSには数千件もの批判や疑問の声が殺到している。ドジャースが2026年シーズンを3連勝という最高の形でスタートさせた後でさえ、その批判の声は止むどころか、さらに大きくなっている」と指摘した。
一方、渦中のキム・ヘソンはドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツで「無言の抗議」とも言える結果を残したと記し、「5打数5安打という驚異的な固め打ちを見せ、自分がマイナーでくすぶっているようなタレントではないことを証明してみせた」と紹介した。
果たして、キム・ヘソンに今後メジャー昇格の機会は訪れるのだろうか。今後の行方に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]