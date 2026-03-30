メルセデスの「19歳新星」アントネッリが2戦連続「ポール・トゥ・ウィン」で史上最年少のドライバーズチャンピオンシップ1位に　F1日本グランプリ

モータースポーツ最高峰F1™の日本グランプリは、メルセデスの19歳、アントネッリ選手が、2戦連続優勝を果たした。

決勝の行われる29日には、約13万人の観客が詰めかけた桜咲く春の鈴鹿サーキット。

決勝前のセレモニーには、X JAPANのYOSHIKIさんが登場し、ピアノとドラムで国歌を演奏した。

注目は2戦連続ポールポジションを獲得したアントネッリ選手だったが、スタートで大きく出遅れ、6位まで順位を落としてしまう。

しかしここから巻き返すのが19歳の天才ドライバー。

怒濤（どとう）の追い上げで3位まで順位を押し上げると、上位勢が続々とピットインしたことで、アントネッリ選手が一時トップに立った。

するとその直後、ハースのベアマン選手のマシンがクラッシュし、速度制限が設けられ追い抜きが禁止されるセーフティーカーが導入された。

ここですかさずピットインしたアントネッリ選手は、タイムをロスすることなくトップをキープする。

そして2戦連続で、予選1位から優勝する「ポール・トゥ・ウィン」を達成!

ドライバーズチャンピオンシップでも、史上最年少でトップに立った。