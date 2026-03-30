フランス産『エシレ バター』使用、“できたて”サブレ 販売拡大/ 期間限定商品の予約販売も

片岡物産は4月1日から、フランス産発酵バター「エシレ バター」を使用した、店内で焼き上げるサブレ「プティブール･エシレ(2枚入)」の販売店舗を拡大する。価格は税込432円。

〈先行販売が好評、首都圏3店舗で販売開始〉

2025年秋から、ジェイアール名古屋タカシマヤ内の「エシレ･パティスリー オ ブール」で先行販売している商品で、反響を受け、渋谷･横浜･池袋の3店舗でも取り扱いを始める。

店内厨房で販売当日に焼き上げており、できたての香ばしさを楽しめる点や、手に取りやすい価格で、幅広い年代から評価を得ている。特に若い世代から、気軽に楽しめる“ちょっと贅沢な一枚”として好評という。

今後は、計4店舗で通年販売する。販売は数量限定で行い、賞味期限は当日まで。購入後はなるべく早めに食べることを推奨している。

■商品概要

商品名:「プティブール･エシレ(2枚入)」

価格: 税込432円

発売日: 2026年4月1日(水) ※通年販売

賞味期限: 当日中

販売店舗:「エシレ･パティスリー オ ブール」渋谷･横浜･池袋･名古屋

※数量限定販売となる。

【すべての画像を見る】店内焼き上げの「プティブール･エシレ」、期間限定「オムレット･オランジュ」

〈人気の期間限定商品も再登場〉

また、4月1日には、大阪･阪急うめだ本店内の専門店「エシレ･マルシェ オ ブール」で、期間限定商品「オムレット･オランジュ(2個入)」のウェブ予約も開始する。2025年に5年ぶりに登場し好評を博した商品で、今年も期間限定で販売する。価格は税込908円。

ふわふわに焼き上げたビスキュイ生地で、「エシレ バター」とカスタードクリームで仕上げたムースリーヌクリームを包み、オレンジの果皮をトッピングしたもの。オレンジの香りのリキュールをクリームに加え、より柔らかく大人の味わいに仕上げている。

予約期間は9月23日まで。商品は店頭での受け取りとなる。また、4月8日〜9月30日には、店頭でも数量限定で販売する予定。なお、オンラインストアの予約状況により、店頭販売を実施しない場合があるとしている。

■商品概要

商品名:「オムレット･オランジュ(2個入)」

価格: 税込908円

消費期限: 2日間(要冷蔵)

販売期間:

【ウェブ予約販売】2026年4月1日(水)〜9月23日(水)

※店頭受取は2026年4月8日(水)〜9月30日(水)

【店頭販売】2026年4月8日(水)〜9月30日(水)

販売方法:「阪急オンラインストア」で予約･決済の上、注文日から7日後に大阪･阪急うめだ本店内の「エシレ･マルシェ オ ブール」の店頭で受け取る。1人3点まで。

■「阪急オンラインストア」予約受付ページ