「今日好き」出身アイドル、デコルテ輝くオフショルニット姿「彼女感すごい」「華やか」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が3月28日に、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つオフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「天使みたい」色白素肌輝くオフショル姿
瀬乃は「桜が降る夜は 貴方に会いたい」とあいみょんの楽曲「桜が降る夜は」の歌詞を添え、しだれ桜と思われる一本桜を背景にしたショットを投稿。白のフリルがついたニット地のオフショルダーからは、美しいデコルテが覗き、しなやかな肩のラインが際立っている。さらに、瀬乃は「桜、見に行きたいなぁ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「彼女感すごい」「華やか！」「お花見行けるといいね」「ビジュが良すぎる」「天使みたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「天使みたい」色白素肌輝くオフショル姿
◆瀬乃真帆子、美デコルテ全開のオフショル姿公開
瀬乃は「桜が降る夜は 貴方に会いたい」とあいみょんの楽曲「桜が降る夜は」の歌詞を添え、しだれ桜と思われる一本桜を背景にしたショットを投稿。白のフリルがついたニット地のオフショルダーからは、美しいデコルテが覗き、しなやかな肩のラインが際立っている。さらに、瀬乃は「桜、見に行きたいなぁ」とつづっている。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「彼女感すごい」「華やか！」「お花見行けるといいね」「ビジュが良すぎる」「天使みたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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