“15歳上”実業家と結婚→芸能界引退の元K-POPアイドル、母になっていた！愛娘との日常を公開

結婚と同時に芸能界を引退したガールズグループALICEの元メンバー・ソヒが、愛娘の誕生を報告した。

3月30日、ソヒは自身のインスタグラムを更新し「とてもとても大切で、そっと胸にしまってきた私のすべて。宝物たちです」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、妊娠中のソヒの姿をはじめ、出産後の育児の様子などが収められている。夫と娘とともに過ごす日常を切り取ったショットからは、家族への深い愛情が伝わってくる。

（写真＝ソヒInstagram）

ソヒは「たとえ生まれ変わっても、夫と結婚してリアン（娘）の母になります」と綴り、「私たちの家族、愛してる！」と付け加えた。

なお、ソヒは1999年12月31日生まれの26歳。2016年11月〜2017年4月に放送されたオーディション番組『K-POP STAR6：ザ・ラストチャンス』（SBS）で準優勝の成績を収め、一躍注目を集めると、2017年6月に7人組ガールズグループALICEのメンバーとして芸能界デビュー。2024年4月に15歳年上の実業家と結婚し、芸能界引退を発表した。