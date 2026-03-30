リーガロイヤルの新ホテルが大阪なんばに誕生！サウナ・大浴場・洋風たこ焼きなど多彩なビュッフェ
【女子旅プレス＝2026/03/30】リーガロイヤルホテルズの新ブランドホテル 「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」が、2026年4月3日（金）に開業。「PLAYFUL OSAKA」をコンセプトに、なんば・新世界エリアの熱量をアートで表現。大浴場やサウナ、大阪グルメを満喫できるレストランを備え、遊び心に満ちた滞在体験を提供する。
【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅
同ホテルは洗い場付バスルームと独立トイレを備えた全200室の客室や、鉄板で焼きあげる“洋風たこ焼き”、ミックスジュースなどの大阪らしい朝食からディナーまで一日を通して楽しめるレストラン、最上階の大浴場・サウナ、有料ランドリーコーナーを設置。
ロビーでは、葛飾北斎の「鳳凰図屏風」をモチーフにしたダイナミックな壁画がゲストを圧倒する。客室にはロックな壁画絵師・木村英輝氏の作品、レストランには、はらわたちゅん子氏のネオンアートが点灯。個性と遊び心溢れるアートで空間を彩る。立地は、通天閣で知られる「新世界」や食文化が混ざり合う「裏なんば」、サブカルチャーの聖地「オタロード」が徒歩圏内にあり、大阪観光の拠点にうってつけの一軒だ。
客室は24平米以上のゆとりがあり、全室に洗い場付きバスルームと独立トイレ、独立洗面台を完備。一部客室はコネクトルームとして最大7名まで宿泊可能だ。さらに最上階には、和の趣と洋の快適さを融合したコンセプトルームと、風情あるアートに包まれる大浴場・サウナを設置。湯上り処ではレトロ型テーブル筐体で自由にゲームを楽しめるなど、旅の疲れを癒やす仕掛けが満載だ。
1階レストラン「Dining＆Lounge KOTE KOTE（ダイニング＆ラウンジ コテコテ）」では、朝食にオープンキッチンで焼き上げる“洋風たこ焼き”やフレッシュフルーツ、ミックスジュース、綿あめ、チョコバナナなどお祭りをイメージしたラインアップが登場。（※朝食は、宿泊者限定）
ランチタイムには、一つひとつ丁寧に手ごねし鉄板で焼きあげたハンバーグと、サラダビュッフェなどのセットを。ディナータイムはパブへと変貌し、西成区の醸造所「Derailleur Brew Works（ディレイラ ブリュー ワークス）」の“西成ライオットエール”を含むドリンク約50種以上、ローカルフードをアレンジした料理やスイーツを提供。ホテルにいながらディープな大阪の食文化を堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目6番16号
アクセス：大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩約2分、JR環状線「新今宮」駅 徒歩約10分、南海電車「なんば」駅 徒歩約15分
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【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅
◆大阪らしいアートが彩る200室規模のホテル空間
同ホテルは洗い場付バスルームと独立トイレを備えた全200室の客室や、鉄板で焼きあげる“洋風たこ焼き”、ミックスジュースなどの大阪らしい朝食からディナーまで一日を通して楽しめるレストラン、最上階の大浴場・サウナ、有料ランドリーコーナーを設置。
◆独立トイレ完備の快適客室と、最上階のサウナ付き大浴場
客室は24平米以上のゆとりがあり、全室に洗い場付きバスルームと独立トイレ、独立洗面台を完備。一部客室はコネクトルームとして最大7名まで宿泊可能だ。さらに最上階には、和の趣と洋の快適さを融合したコンセプトルームと、風情あるアートに包まれる大浴場・サウナを設置。湯上り処ではレトロ型テーブル筐体で自由にゲームを楽しめるなど、旅の疲れを癒やす仕掛けが満載だ。
◆“洋風たこ焼き”に西成ビール、大阪を味わい尽くす食体験
1階レストラン「Dining＆Lounge KOTE KOTE（ダイニング＆ラウンジ コテコテ）」では、朝食にオープンキッチンで焼き上げる“洋風たこ焼き”やフレッシュフルーツ、ミックスジュース、綿あめ、チョコバナナなどお祭りをイメージしたラインアップが登場。（※朝食は、宿泊者限定）
ランチタイムには、一つひとつ丁寧に手ごねし鉄板で焼きあげたハンバーグと、サラダビュッフェなどのセットを。ディナータイムはパブへと変貌し、西成区の醸造所「Derailleur Brew Works（ディレイラ ブリュー ワークス）」の“西成ライオットエール”を含むドリンク約50種以上、ローカルフードをアレンジした料理やスイーツを提供。ホテルにいながらディープな大阪の食文化を堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば概要
所在地：大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目6番16号
アクセス：大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩約2分、JR環状線「新今宮」駅 徒歩約10分、南海電車「なんば」駅 徒歩約15分
【Not Sponsored 記事】