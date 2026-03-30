2児の母・西山茉希、色鮮やかな手作りメニュー公開「味変のセンス抜群」「体が喜ぶメニューがたくさん」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの西山茉希が3月29日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、注目を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「未知数な組み合わせ」“バルサミコ納豆”など並んだ豪華食卓
西山は「＃西山食堂」とハッシュタグを付け、写真を投稿。「最近のお供、焼き海苔食卓 おかずにもご飯にも、香りとパリパリ食感で美味しい味変もプラス」（※原文ママ）とお皿に盛り付けた焼き海苔やメンチカツ、キャベツの千切り、キムチやエビフライ、帆立とトマトのマリネ、お刺身、納豆などが並ぶ豪華な食卓を公開している。また「納豆×バルサミコ酢は私の密かなお気に入り バジルかけたり、刻みトマト入れるのも好き」とお気に入りの食べ方も披露している。
この投稿にファンからは「体が喜ぶメニューがたくさん」「味変のセンス抜群」「和な食卓も最高」「栄養満点な食事で素敵」「料理上手で羨ましい」「納豆にバルサミコが未知数な組み合わせ」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「未知数な組み合わせ」“バルサミコ納豆”など並んだ豪華食卓
◆西山茉希、豪華な食卓を披露
西山は「＃西山食堂」とハッシュタグを付け、写真を投稿。「最近のお供、焼き海苔食卓 おかずにもご飯にも、香りとパリパリ食感で美味しい味変もプラス」（※原文ママ）とお皿に盛り付けた焼き海苔やメンチカツ、キャベツの千切り、キムチやエビフライ、帆立とトマトのマリネ、お刺身、納豆などが並ぶ豪華な食卓を公開している。また「納豆×バルサミコ酢は私の密かなお気に入り バジルかけたり、刻みトマト入れるのも好き」とお気に入りの食べ方も披露している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「体が喜ぶメニューがたくさん」「味変のセンス抜群」「和な食卓も最高」「栄養満点な食事で素敵」「料理上手で羨ましい」「納豆にバルサミコが未知数な組み合わせ」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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