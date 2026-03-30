【桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.」を2027年1月に発売する。価格は33,000円。

本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル、桑山千雪を”ガルディエーヌホワイトパール”衣装で約1/6スケールフィギュア化したもの。

千雪らしい優雅さと上品さが表現され、広がるスカートとフリル、立体的なリボンや装飾パーツにより、衣装のボリューム感も再現されている。髪や羽の造形も丁寧に作り込まれ、ふわっと広がる羽にはパールとラメで塗装が施され高級感ある質感となっている。

桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.

2027年1月 発売予定

価格：33,000円

スケール：約1/6

サイズ：全高約195mm、横幅約185mm

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