上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気タレントの人柄を絶賛した。

先日、番組収録で元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂と初共演したという上沼。ハワイ好きで知られる長嶋とは、上沼がハワイに通っていた頃、飲食店で見かけながらもプライベートのため声を掛けなかったそう。

そのため「ハワイのレストランで会ってるんです」と上沼が告げたところ、長嶋は「僕、ちゃんとごあいさつしなかったんじゃないでしょうか」と恐縮。上沼は「こちらこそ黙ってたんです」と経緯を説明したという。

そして上沼は「良かった、ええ人やわ」と絶賛。コメンテーターとしても活動する長嶋を「意外と好きじゃない人もいるかも分からへんけど、しっかりしてると思う。意見の内容は置いといてくださいよ、覚悟でモノを言ってる。ちゃんと覚悟して発言してる」と褒めた。

さらに「それでやっぱりかっこいいね〜」と上沼。セットに上がる際、思わずよろけた上沼を支えてくれたといい、「また手が分厚くて大きいのよ、やっぱり野球をやってはったから。物凄いかっこええで。胸板もあるし、ああいう人はいいねぇ」と感動を伝えた。

再び「コメントもちゃんとしてますよ。覚悟の上で言うてはる」といい、番組パートナーの「シャンプーハット」てつじに向かって「てっちゃんもそうしなさいよ」と勧めていた。