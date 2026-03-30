国家重要科学技術インフラ「遠海浮動島」が着工―中国

上海交通大学が担当する国家重要科学技術インフラプロジェクト、深遠海全天候常駐浮体式研究施設が28日、上海で全面的に着工した。世界初となるこの超大型海上研究プラットフォームは、海洋装備、海洋資源、海洋科学など複数分野の研究ニーズに同時に対応できる能力を備えており、「遠海浮動島」とも呼ばれる。中央テレビニュースが伝えた。

「遠海浮動島」ビッグサイエンス装置は、施設プラットフォーム本体、船上実験室、陸上支援の三大システムで構成される。

施設プラットフォーム本体は、「半潜水式双胴型」という船型設計を革新的に採用し、100トン級の大型深海装備の実海域試験能力を備えており、水深1万メートルに及ぶ全水深での科学探査および実験研究を実施できる。

「遠海浮動島」ビッグサイエンス装置は2030年の完成が予定されている。その独自設計により、海洋装備、海洋資源、海洋科学といった分野における国家レベルの研究需要を同時に支えることが可能となり、深海採鉱システム、船舶・海洋分野の重要補助装備、海洋石油・ガス装備などに対する実海域試験プラットフォームを提供する。また、海洋資源の商業化開発・利用の加速、海洋生態系の季節変動メカニズムの解明、生命の起源と進化の探究にも寄与する。さらに、台風予報の精度向上や防災・減災能力の強化も期待されている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）