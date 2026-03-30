IVEが、日本4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリース。また、収録内容および日本版の最新アーティストビジュアルも公開となった。

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本作には、タイトル曲「LUCID DREAM」、「Fashion」、さらに日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」といった計3曲の日本語バージョンが収録される。

タイトル曲「LUCID DREAM」は、IVEのチームカラーを維持しつつ、今まで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品に。“夢”というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲となっている。

また、本作に収録される日本オリジナル楽曲「Fashion」は、App Store『どんな一歩も、App Storeと。』キャンペーンソングに決定しており、本日3月30日よりTV、デジタル広告などで展開される。本楽曲は、新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせてくれる楽曲となり、“どんな一歩も、App Storeと。”というメッセージのナレーションにはメンバーのREIが参加している。

さらに、本作のリリースに先がけて、4月3日には「Fashion」の先行配信がスタートする。ジャケット写真も公開となり、配信キャンペーンもスタートした。

本作のCD商品形態は、初回生産限定盤I（CD+Blu-ray）、初回生産限定盤V（CD+PHOTOBOOK）、初回生産限定盤E（CD+PHOTOBOOK）、通常盤（CD only）、メンバーソロジャケット盤（CD only）全6種、期間生産限定盤（CD only）、会場限定盤（CD only）の全12形態。初回生産限定盤はA4ボックスサイズ仕様になっている。

また、各形態の封入特典や、店舗別特典も同時に公開。詳細は公式サイトよりチェックすることができる。リリースを記念した購入者限定のシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントを開催することも予定されており、詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）