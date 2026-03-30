川崎ファン垂涎の光景──三笘薫、田中碧、谷口彰悟“川崎黄金期トリオ”がランニング【日本代表】
現地時間３月29日、日本代表がグラスゴーからロンドンに舞台を変えて全体練習を実施。バーネットFCのホームスタジアムで行なわれた。前日にスコットランド戦があったので、その試合に45分以上出場したフィールドプレーヤーは軽めの調整だった。
早めに全体練習を切り上げたメンバーのうち、３人が一緒にジョギングをしていた。その光景は“川崎ファン垂涎”の３ショットだった。
谷口彰悟、田中碧、三笘薫──。川崎フロンターレの黄金期を支えた主力が言葉を交わしている姿からはリラックスした様子がうかがえた。
“川崎黄金期トリオ”の発見も代表活動ならではだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
早めに全体練習を切り上げたメンバーのうち、３人が一緒にジョギングをしていた。その光景は“川崎ファン垂涎”の３ショットだった。
谷口彰悟、田中碧、三笘薫──。川崎フロンターレの黄金期を支えた主力が言葉を交わしている姿からはリラックスした様子がうかがえた。
“川崎黄金期トリオ”の発見も代表活動ならではだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神