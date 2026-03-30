中田翔「家族がまた増えた!!」 手のひらサイズの“新家族”公開「家族がどんどん増えますね〜」「サバモニベビーですね」
元プロ野球選手の中田翔（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。「家族がまた増えた!!」と報告し、ファンから「ベビちゃん達可愛い!!!」「カッコいい」などの反響が集まっている。
【写真】中田翔「家族がまた増えた!!」 手のひらサイズの“新家族”公開
中田は「家族がまた増えた!!」とコメントし、ハッシュタグ「#モニター #中田翔 #爬虫類」と付けて写真を2枚投稿。写真には、新しいペットが水面から顔を出した姿や手にすっぽり抱かれた姿が収められていた。
突然の新たにペットを迎えた報告に、コメント欄には「サバモニベビーですね」「家族がどんどん増えますね〜」「可愛いー」「爬虫類は、魅力的ですよね」「ベビーかわいい」などと反響が集まっている。
【写真】中田翔「家族がまた増えた!!」 手のひらサイズの“新家族”公開
中田は「家族がまた増えた!!」とコメントし、ハッシュタグ「#モニター #中田翔 #爬虫類」と付けて写真を2枚投稿。写真には、新しいペットが水面から顔を出した姿や手にすっぽり抱かれた姿が収められていた。
突然の新たにペットを迎えた報告に、コメント欄には「サバモニベビーですね」「家族がどんどん増えますね〜」「可愛いー」「爬虫類は、魅力的ですよね」「ベビーかわいい」などと反響が集まっている。