ホワイトソックスでMLBデビューを果たした村上宗隆選手が3試合連続ホームランの快挙を記録しています。

では村上選手はメジャーのどんな強敵からホームランを放ったのでしょうか。

メジャーデビューとなる最初の3連戦はブリュワーズと戦っています。昨季は97勝65敗と両リーグ最多の勝利数を誇り、ポストシーズンに進出。リーグ優勝決定シリーズまで勝ち進みましたがドジャースに破れシーズンを終えていました。

そんな強敵との第1戦、昨季“怪物新人”と言われたジェイコブ・ミジオロウスキー投手は5回11奪三振とホワイトソックス打線を翻弄。そんな中、村上選手との対戦は2四球で終えました。村上選手がホームランを打ったのは9回の第4打席、ジェーク・ウッドフォード投手から。先発も経験したことがあるプロ7年目の投手で、昨季はダイヤモンドバックスで22試合にリリーフ登板し、0勝4敗、防御率6.44を記録しています。変化球に対応した村上選手がライトスタンドへメジャー初本塁打を記録しました。

第2戦は4回の第2打席、先発のチャド・パトリック投手との対戦で初球を振り抜きセンターへ特大アーチを描きました。パトリック投手はプロ2年目、昨季は先発23試合を含む27試合に登板し3勝8敗、防御率3.53、127奪三振を記録。

そして3戦目は先発のブランドン・スプロート投手。昨季はメッツで4試合に先発、0勝2敗、防御率4.79でしたが、ブリュワーズに移籍し、スプリングトレーニングの最終登板では4回5奪三振無失点を記録し、勝利投手で開幕を迎えました。そんなスプロート投手にファウルで粘った村上選手はカットボールを捉えて右中間へ3試合連続ホームランを記録しました。

次は日本時間31日からマーリンズと3連戦を敵地で迎えます。