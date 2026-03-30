プロボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級４位・平岡アンディ（２９）が２９日に自身のＳＮＳで大橋ジムからの移籍を報告したことを受け、同ジムの大橋秀行会長（６１）が３０日、横浜市内で取材対応。「アンディは（２月の世界挑戦で）ビザの問題や大変なことがあった。これからは自分で好きなように、自由にやっていいよ、ということ」と契約を解消したことを説明した。

平岡は２月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＡ同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）に挑戦するも０―３の判定負け。今月２９日にインスタグラムで「この度、大橋ボクシングジムを離れることになりました。大橋会長と話し合いの上での決断です」と報告。「現時点で次の所属先は決まっていません」としたものの、「これからも世界と戦い続けます。必ずベルトを巻きます」と今後も世界王座獲得を目指して戦い続けることを明かした。

大橋会長は「アンディは実力的にも世界王者になれるし、これからも全然協力する。彼は性格もいいので、どこにいってもかわいがられる。どこにいっても大丈夫」とエールを送り、今後について「何の条件もない。好きにやれるのが、今のボクシング界の良いところ。（大橋ジム主催興行の出場も）全然ありえるし、協力もする」と話した。